В США у мужчины облезла кожа после прививки вакциной J&J

Мужчина в американском штате Виргиния после вакцинации от коронавируса препаратом Johnson&Johnson покрылся сыпью, затем его кожа начала облезать, передает РИА Новости.

После первой дозы вакцины на четвертый день у него появилась сыпь на коже, которая потом стала облезать и сильно опухла на всем теле. Его госпитализировали.

В настоящий момент пациента выписали из больницы, его здоровье полностью еще не восстановилось, но он благодарен за то, что ему удалось получить дозу вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что вакцина против коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca сменила название на фоне сообщений об осложнениях у привившихся и остановке прививочной компании в ряде государств. Теперь препарат называется Vaxzevria.

