США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Президент США Джо Байден сообщил о достигнутой договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме.
Байден уточнил, что сделка будет реализована в три этапа, однако подробностей запланированных мер раскрывать он не стал.
По данным израильских властей, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 человек, среди которых есть гражданин России Александр Труфанов и житель Донбасса Максим Харкин.
Родители Харкина обратились за российским гражданством. По информации правительства Израиля, по меньшей мере 34 человека погибли, в том числе несколько жертв с 7 октября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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