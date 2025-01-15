США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден сообщил о достигнутой договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме.

Байден уточнил, что сделка будет реализована в три этапа, однако подробностей запланированных мер раскрывать он не стал.