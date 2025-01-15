США объявили о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Президент США Джо Байден сообщил о достигнутой договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников. Об этом он заявил во время своего выступления в Белом доме.

Байден уточнил, что сделка будет реализована в три этапа, однако подробностей запланированных мер раскрывать он не стал.

СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

По данным израильских властей, в плену ХАМАС в секторе Газа остаются 98 человек, среди которых есть гражданин России Александр Труфанов и житель Донбасса Максим Харкин.

Родители Харкина обратились за российским гражданством. По информации правительства Израиля, по меньшей мере 34 человека погибли, в том числе несколько жертв с 7 октября 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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