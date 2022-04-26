Посольство РФ заявило о прогрессе в американских СМИ при освещении событий на Украине

Там назвали данный факт маленьким прогрессом. «Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в комментарии посольства.

Отмечается, что отдельные издания публикуют заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и Североатлантическим альянсом провокаций с использованием оружия массового уничтожения с последующим обвинением Москвы.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что В США власти заблокировали деятельность российского посольства в Вашингтоне.

