Посольство РФ заявило о прогрессе в американских СМИ при освещении событий на Украине
Ряд американских СМИ «начали доносить более или менее объективную точку зрения» о событиях на Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посольства РФ в Вашингтоне.
Там назвали данный факт маленьким прогрессом. «Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом», — говорится в комментарии посольства.
Отмечается, что отдельные издания публикуют заявления с брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова от 23 апреля о подготовке США и Североатлантическим альянсом провокаций с использованием оружия массового уничтожения с последующим обвинением Москвы.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что В США власти заблокировали деятельность российского посольства в Вашингтоне.
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