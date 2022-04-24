Антонов: В США заблокирована работа российского посольства

Антонов: работа посольства РФ в США оказалась заблокированной

Оперштаб: на этой неделе в РФ зарегистрировали на 20,6% меньше заражений COVID-19, чем на предыдущей

Роспотребнадзор: случаи заболеваемости острым гепатитом неизвестного происхождения в РФ не выявлены

Роскомнадзор заблокировал доступ к Chess.com

СМИ: число россиян, желающих приобрести элитный тур за границу в апреле, сократилось на 60% по сравнению с прошлым годом