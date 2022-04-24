Антонов: В США заблокирована работа российского посольства

В США власти заблокировали деятельность российского посольства в Вашингтоне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» 24 апреля.

Российское посольство назвало провокацией заявления США о возможности применения Россией химоружия

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», — цитирует посла RT.

Ранее российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что новые санкции США в отношении России свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить РФ своей воле и нанесут ущерб самим Соединенным Штатам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ВашингтонРоссийское ПосольствоСШААнатолий Антонов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры