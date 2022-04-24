Антонов: В США заблокирована работа российского посольства
В США власти заблокировали деятельность российского посольства в Вашингтоне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1» 24 апреля.
«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», — цитирует посла RT.
Ранее российское посольство в Вашингтоне распространило заявление о том, что новые санкции США в отношении России свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить РФ своей воле и нанесут ущерб самим Соединенным Штатам.
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