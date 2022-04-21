Посольство РФ: Антироссийские ограничения нанесут ущерб самим США

Ранее США ввели очередные ограничения, которые коснулись 28 россиян и 33 наших компаний, а также включили более 600 россиян в стоп-листы за «подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека». В частности, в санкционные списки попали ПАО «Транскапиталбанк», первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, пишет «Свободная пресса».

В российской дипмиссии отметили, что санкции «напоминают "сборную солянку" того немногого, что здесь еще могут себе позволить».

«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии добавили, что Россию «рестрикциями не запугать», и цели военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, пишет Ura.ru.

