Посольство РФ: Антироссийские ограничения нанесут ущерб самим США
Новые санкции США в отношении России свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить РФ своей воле и нанесут ущерб самим Соединенным Штатам. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Ранее США ввели очередные ограничения, которые коснулись 28 россиян и 33 наших компаний, а также включили более 600 россиян в стоп-листы за «подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека». В частности, в санкционные списки попали ПАО «Транскапиталбанк», первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, пишет «Свободная пресса».
В российской дипмиссии отметили, что санкции «напоминают "сборную солянку" того немногого, что здесь еще могут себе позволить».
«Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле», — говорится в заявлении в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии добавили, что Россию «рестрикциями не запугать», и цели военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, пишет Ura.ru.
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