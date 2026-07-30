Сотрудников компаний в Краснодарском крае обяжут записываться в группы по отстрелу беспилотников
В Краснодарском крае сотрудников предприятий будут привлекать в мобильные огневые группы для защиты объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.
Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, такие подразделения будут созданы непосредственно на предприятиях, а их основу составят сами работники. Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам защиты промышленных и агропромышленных объектов от ударов дронов.
Губернатор указал, что вступающие в мобильные огневые группы сотрудники будут заключать контракт с Минобороны России, «но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать предприятия, в которых работают». Власти будут ежемесячно выплачивать каждому участнику таких подразделений по 50 тыс. рублей.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Банка России, Российского объединения инкассации (Росинкас), Сбербанка и ФГУП «Спецсвязь России» пресекать атаки беспилотных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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