Греция массово отказывает россиянам в шенгенских визах
Граждане России столкнулись с массовыми отказами в получении шенгенских виз Греции, сообщает АТОР.
Эта страна была одной из немногих, которая выдавала «шенген» россиянам. В настоящее время у ряда крупных игроков на греческом направлении доля отказов доходила до 50%. При этом среди самостоятельных туристов отрицательные решения получают до 70% заявителей.
Количество отказов резко выросло в последние недели. Например, один из туроператоров за один день получил сразу четыре отказа, в том числе заявительнице с полным пакетом документов, включая подтверждение владения недвижимостью в Москве и банковские документы. Неожиданными стали отказы туристам с полностью оплаченными турами и подтвержденным размещением от принимающих компаний в Греции.
Кроме того, увеличились сроки рассмотрения документов. Если раньше оформление визы занимало две–три недели, то теперь процесс может растянуться до полутора месяцев.
Ранее в МИД Словакии опровергли сообщения о приостановке выдачи виз россиянам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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