Посольство РФ в США: обстрелы Запорожской АЭС угрожают ядерной безопасности Европы
Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, говорится в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.
В сообщении утверждается, что в американских СМИ говорится, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. По данным дипмиссии, в реальности положение дел обстоит с точностью до наоборот.
Обстрелы АЭС ВСУ имеют преднамеренный характер.
Напомним, ранее в военно-гражданской администрации Энергодара заявили о новом ночном обстреле Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины нанесли удар по станции из РСЗО «Ураган» ночью в воскресенье.
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