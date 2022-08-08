Посольство РФ в США: обстрелы Запорожской АЭС угрожают ядерной безопасности Европы

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, говорится в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

В Совфеде прокомментировали бомбардировку Запорожской АЭС ВСУ

В сообщении утверждается, что в американских СМИ говорится, что российские военные нанесли артиллерийские удары по территории атомной станции. По данным дипмиссии, в реальности положение дел обстоит с точностью до наоборот.

Обстрелы АЭС ВСУ имеют преднамеренный характер.

Напомним, ранее в военно-гражданской администрации Энергодара заявили о новом ночном обстреле Запорожской АЭС. Вооруженные силы Украины нанесли удар по станции из РСЗО «Ураган» ночью в воскресенье.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры