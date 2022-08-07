Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС Украиной

«Сегодня ночью вооружённые формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм», — цитирует слова представителя администрации города RT.

Уточняется, что ракетный двигатель и осколки упали на расстоянии около 400 метров от действующего энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди назвала тяжким военным преступлением нанесение Украиной по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 ракетных ударов. По ее мнению, оно должно быть расследовано, а виновные – понести наказание. Об этом политик заявила в комментарии газете «Известия».

