Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС Украиной

В военно-гражданской администрации Энергодара заявили о новом ночном обстреле Запорожской АЭС. Вооруженные силы (ВС) Украины нанесли удар по станции из РСЗО «Ураган» ночью в воскресенье, передает РИА Новости.

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«Сегодня ночью вооружённые формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм», — цитирует слова представителя администрации города RT.

Уточняется, что ракетный двигатель и осколки упали на расстоянии около 400 метров от действующего энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди назвала тяжким военным преступлением нанесение Украиной по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 ракетных ударов. По ее мнению, оно должно быть расследовано, а виновные – понести наказание. Об этом политик заявила в комментарии газете «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелРакетный УдарВСУАЭС
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