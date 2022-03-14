Посольство РФ прокомментировало сообщения СМИ о запугивании бизнеса США в России

«В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal - это чистый вымысел», — говорится в сообщении посольства.

Там напомнили, что в России работает множество западных предприятий, из которых более 1 тысячи — американские.

13 марта издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что представители российской прокуратуры якобы угрожали западным компаниям, в числе которых McDonalds, Procter & Gamble и Coca-Cola, судебными процессами, а также национализацией их активов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национализация иностранных предприятий в ответ на арест российской недвижимости в ЕС и США повлечёт обоюдно негативные последствия.

Кроме того, это может пагубно сказаться на отношении к России западных стран. Об этом сообщил глава «Норникеля» Владимиа Потанин.

