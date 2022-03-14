Посольство РФ прокомментировало сообщения СМИ о запугивании бизнеса США в России
Посольство России в США назвало сообщение газеты The Wall Street Journal о запугивании представителей американского бизнеса и угрозах национализации их активов в РФ вымыслом, следует из сообщения дипмиссии в Telegram-канале.
«В очередной раз призываем местные СМИ отказаться от порочной практики распространения ложных новостей. Опус The Wall Street Journal - это чистый вымысел», — говорится в сообщении посольства.
Там напомнили, что в России работает множество западных предприятий, из которых более 1 тысячи — американские.
13 марта издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что представители российской прокуратуры якобы угрожали западным компаниям, в числе которых McDonalds, Procter & Gamble и Coca-Cola, судебными процессами, а также национализацией их активов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что национализация иностранных предприятий в ответ на арест российской недвижимости в ЕС и США повлечёт обоюдно негативные последствия.
Кроме того, это может пагубно сказаться на отношении к России западных стран. Об этом сообщил глава «Норникеля» Владимиа Потанин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+44 989 / сут.
Умерли
361 тыс.+596 / сут.
Выздоровели
15,5 млн+129 тыс. / сут.
- Япония заявила о необходимости реформирования мирового порядка из-за России
- Посольство РФ прокомментировало сообщения СМИ о запугивании бизнеса США в России
- В Берлине заявили о вреде поставок вооружения Украине
- Эксперт объяснил, как платить со смартфона в условиях санкций
- Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским о ситуации вокруг Украины
- Зеленский назвал задачу переговоров с Россией
- Кадыров раскрыл данные о своем местонахождении на Украине
- МИД РФ: Москва не будет просить Запад об отмене санкций
- Кадыров сообщил, что «постучит в двери» Арестовичу
- Россия уничтожила до 180 зарубежных наемников на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru