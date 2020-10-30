Мэр Ниццы призвал изменить конституцию Франции

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее действующая версия не позволяет бороться с терроризмом, передает РИА Новости.

Он сказал, что войну с терроризмом нельзя выиграть «мирными законами».

«Атака на ислам». Муфтий Чечни прокомментировал действия Макрона

«Если нас вынуждают соблюдать положения, которые не пригодны для возможности вести войну (с терроризмом), соблюдая конституцию, значит нужно вносить изменения в конституцию», - сказал мэр города. Он сравнил ситуацию с коронавирусной инфекцией и заявил, что «исламо-фашизм - это вирус».

Три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы. Мэр города Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсетях, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

Отчим напавшего на полицейских в Татарстане подростка был экстремистом

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомТерроризмКонституцияФранция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры