Мэр Ниццы призвал изменить конституцию Франции

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее действующая версия не позволяет бороться с терроризмом, передает РИА Новости.

Он сказал, что войну с терроризмом нельзя выиграть «мирными законами».