Мэр Ниццы призвал изменить конституцию Франции
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нужно изменить конституцию Франции, если ее действующая версия не позволяет бороться с терроризмом, передает РИА Новости.
Он сказал, что войну с терроризмом нельзя выиграть «мирными законами».
«Если нас вынуждают соблюдать положения, которые не пригодны для возможности вести войну (с терроризмом), соблюдая конституцию, значит нужно вносить изменения в конституцию», - сказал мэр города. Он сравнил ситуацию с коронавирусной инфекцией и заявил, что «исламо-фашизм - это вирус».
Три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы. Мэр города Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсетях, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+18 283 / сут.
Умерли
27 656+355 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 519 / сут.
- Академик РАН Валентин Покровский умер в возрасте 91 года
- Мэр Ниццы призвал изменить конституцию Франции
- В Кремле не связывают нападение в Татарстане с событиями во Франции
- Напавший на полицейских в Татарстане подросток не состоял на учете
- Россияне назвали самых популярных эстрадных исполнителей 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru