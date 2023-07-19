Посол в Турции: Украина планирует поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии

По его словам, есть возможность привлекать компании, которые готовы предоставить корабли для перевозок зерна. «Это тоже возможный вариант, чтобы минимизировать риски. Конечно, тут должна быть ответственность международного сообщества», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом прекращение зерновой инициативы и вопрос поставок зерна нуждающимся странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

