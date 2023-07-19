Посол в Турции: Украина планирует поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии
Украинские власти предлагают наладить поставки своих продовольственных товаров через территориальные воды Румынии и Болгарии после прекращения действия зерновой сделки, сообщил в эфире телеканала «Рада» украинский посол в Турции Василий Боднар.
По его словам, есть возможность привлекать компании, которые готовы предоставить корабли для перевозок зерна. «Это тоже возможный вариант, чтобы минимизировать риски. Конечно, тут должна быть ответственность международного сообщества», — отметил дипломат.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом прекращение зерновой инициативы и вопрос поставок зерна нуждающимся странам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru