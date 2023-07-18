Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора дипломаты рассмотрели альтернативные варианты поставок зерна, которые «не будут зависеть от подрывных действий Киева и его западных покровителей».

Лавров напомнил, что реализация зерновой сделки была прекращена 18 июля «ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия – ООН».

В ведомстве добавили, что министры также обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и договорились о продолжении контактов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

