Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом прекращение зерновой инициативы и вопрос поставок зерна нуждающимся странам после прекращения действия зерновой сделки, сообщает пресс-служба российского МИД.
В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора дипломаты рассмотрели альтернативные варианты поставок зерна, которые «не будут зависеть от подрывных действий Киева и его западных покровителей».
Лавров напомнил, что реализация зерновой сделки была прекращена 18 июля «ввиду невыполнения российской части пакетных соглашений Меморандума Россия – ООН».
В ведомстве добавили, что министры также обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и договорились о продолжении контактов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран после выхода из зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС передали очередную партию истребителей Су-35С
- АТОР: отдых в Турции подорожает на фоне падения лиры
- В аквапарке под Смоленском утонул ребенок
- Глава Минздрава РФ раскритиковал женщин, откладывающих деторождение ради карьеры
- Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии за взятку
- Зампред СПЧ Киркора назвала идеи чайлфри дефектом психики
- Главы МИД РФ и Турции обсудили зерновую сделку
- Генерал Сырский назвал единство военного руководства преимуществом Украины
- В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих
- В Минкульте Украины заявили о плане по популяризации английского языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru