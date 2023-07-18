Bloomberg: Турция не поддержит зерновую сделку без участия России

Источники агентства считают, что продолжение зерновой сделки без участия РФ несет большие риски для Турции. Анкара не захочет подвергать свои корабли опасности.

По мнению экспертов, Турция будет стремиться возобновить сделку с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал возобновить поставки зерна без участия России. Он распорядился подготовить официальные предложения и передать их ООН и Турции.

Как сообщает «Радиоточка НСН», действие зерновой сделки завершилось 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва согласится продлить соглашение, если данные ей обещания будут выполнены.

