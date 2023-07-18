Bloomberg: Турция не поддержит зерновую сделку без участия России
Турция не согласится с инициативой Украины продолжить реализацию зерновой сделки без участия России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Источники агентства считают, что продолжение зерновой сделки без участия РФ несет большие риски для Турции. Анкара не захочет подвергать свои корабли опасности.
По мнению экспертов, Турция будет стремиться возобновить сделку с участием России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал возобновить поставки зерна без участия России. Он распорядился подготовить официальные предложения и передать их ООН и Турции.
Как сообщает «Радиоточка НСН», действие зерновой сделки завершилось 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва согласится продлить соглашение, если данные ей обещания будут выполнены.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст Грузии: освободить Саакашвили сейчас невозможно
- Bloomberg: Турция не поддержит зерновую сделку без участия России
- В городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка
- Трамп собрался потребовать у Европы компенсацию за помощь Украине
- Работа Керченской паромной переправы приостановлена
- Экс-советник Кучмы заявил о провальном для Украины саммите НАТО
- СМИ: КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету
- Пограничники сбили самодельный квадрокоптер в Курской области
- Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни
- Медведев назвал спецоперацию приоритетом для бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru