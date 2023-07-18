Bloomberg: Турция не поддержит зерновую сделку без участия России

Турция не согласится с инициативой Украины продолжить реализацию зерновой сделки без участия России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Источники агентства считают, что продолжение зерновой сделки без участия РФ несет большие риски для Турции. Анкара не захочет подвергать свои корабли опасности.

По мнению экспертов, Турция будет стремиться возобновить сделку с участием России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал возобновить поставки зерна без участия России. Он распорядился подготовить официальные предложения и передать их ООН и Турции.

Как сообщает «Радиоточка НСН», действие зерновой сделки завершилось 17 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва согласится продлить соглашение, если данные ей обещания будут выполнены.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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