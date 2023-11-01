Посол: В секторе Газа удерживают пять-шесть россиян

«Речь мы можем вести не о двух, а до пяти, а может быть, и шесть граждан России, предположительно, удерживаются там», — цитирует Викторова ТАСС.

По словам дипломата, Москва «пофамильно» довела свои обеспокоенности по пленным россиянам в Газе, собеседники это услышали.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона делает все возможное для разрешения ситуации с гражданами страны, находящимися в плену у палестинского движения ХАМАС, сообщает телеканал «360».

Между тем ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть Газу. Радикалы отпустят граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии, а также сотрудников Международного комитета Красного креста (МККК) и неправительственных организаций, пишет Ura.ru.

