ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут выехать из Газы
Палестинское движение ХАМАС обнародовало списки граждан, которые смогут покинуть сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление радикалов.
В списки включили иностранцев — граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании, пишет Ura.ru. Также из Газы выпустят палестинцев с двойным гражданством. Кроме того, анклав смогут покинуть сотрудники Международного комитета Красного креста и неправительственных организаций.
Ранее в военном крыле ХАМАС бригадах «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время будут освобождены несколько иностранных заложников, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут выехать из Газы
- Дети массово отравились в кадетском училище в Луховицах
- ПВО уничтожила два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях
- В России приступят к разработке электроники для дронов в 2023 году
- Число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15
- Россиянин впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка для школьников
- Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций
- СМИ: Киев умоляет Вашингтон увеличить военную поддержку
- СМИ: Египет разместил десятки танков и бронемашин возле КПП «Рафах»
- В Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru