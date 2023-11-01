ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут выехать из Газы

Палестинское движение ХАМАС обнародовало списки граждан, которые смогут покинуть сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление радикалов.

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В списки включили иностранцев — граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании, пишет Ura.ru. Также из Газы выпустят палестинцев с двойным гражданством. Кроме того, анклав смогут покинуть сотрудники Международного комитета Красного креста и неправительственных организаций.

Ранее в военном крыле ХАМАС бригадах «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время будут освобождены несколько иностранных заложников, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Сектор ГазаХамас

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