ХАМАС опубликовало списки граждан, которые смогут выехать из Газы

В списки включили иностранцев — граждан Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании, пишет Ura.ru. Также из Газы выпустят палестинцев с двойным гражданством. Кроме того, анклав смогут покинуть сотрудники Международного комитета Красного креста и неправительственных организаций.

Ранее в военном крыле ХАМАС бригадах «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время будут освобождены несколько иностранных заложников, напоминает телеканал «360».

