Посол: Россия ответит на новые санкции Канады

Москва ответит на новые санкции Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Оттаве Олега Степанова.

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По его словам, ответ последует по принципу взаимности. Дипломат указал, что ограничительные меры Канады оправдывают безосновательными обвинениями и вымыслами. РФ эти «демонстративные шаги не беспокоят».

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении представителей российских следственных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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