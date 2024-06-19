Посол: Россия ответит на новые санкции Канады
19 июня 202404:03
Москва ответит на новые санкции Канады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Оттаве Олега Степанова.
По его словам, ответ последует по принципу взаимности. Дипломат указал, что ограничительные меры Канады оправдывают безосновательными обвинениями и вымыслами. РФ эти «демонстративные шаги не беспокоят».
Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении представителей российских следственных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru