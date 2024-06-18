Канада ввела санкции в отношении представителей российских следственных органов
Правительство Канады объявило о введении санкций против 13 высокопоставленных чиновников российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи с убийством Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).
В заявлении на сайте правительства Канады указано, что люди, привлеченные к санкциям, являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. Отмечается, что ограничительные меры были введены в отношении 13 человек.
По информации управления ФСИН на Ямале, 16 февраля Алексей Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, потерял сознание и умер. По данным источника RT, у него оторвался тромб, однако точные причины смерти устанавливаются.
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу ведет процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru