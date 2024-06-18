Канада ввела санкции в отношении представителей российских следственных органов

Правительство Канады объявило о введении санкций против 13 высокопоставленных чиновников российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы в связи с убийством Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

В заявлении на сайте правительства Канады указано, что люди, привлеченные к санкциям, являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции. Отмечается, что ограничительные меры были введены в отношении 13 человек.