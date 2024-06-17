Евросоюз продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией

Как говорится в заявлении Совета ЕС, речь идёт запрете на импорт в Европу продукции из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные и финансовые инвестиции и туристические услуги.

Также санкции предусматривают запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2025 года.

Ранее власти Канады объявили о расширении антироссийских санкций, включив «чёрный» список главу Минпромторга РФ Антона Алиханова, президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, сообщает RT.

