Евросоюз продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией
Евросоюз объявил о продлении санкций, которые были введены в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Как говорится в заявлении Совета ЕС, речь идёт запрете на импорт в Европу продукции из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные и финансовые инвестиции и туристические услуги.
Также санкции предусматривают запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции продлены до 23 июня 2025 года.
Ранее власти Канады объявили о расширении антироссийских санкций, включив «чёрный» список главу Минпромторга РФ Антона Алиханова, президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru