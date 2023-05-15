Посол России: Братислава готова нарастить контингент НАТО
В Словакии могут находиться до 3 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса, сообщают «Известия» со ссылкой на посла России в этой стране Игоря Братчикова.
По его словам, местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие НАТО в республике. Правительство Словакии неоднократно заявляло о готовности нарастить у себя натовский контингент, отметил дипломат.
Также отмечается, что официальная Братислава поставляет оружие Киеву в нарушение российско-словацких соглашений, согласно которым запрещается передача ВВТ третьим государствам без разрешения страны-производителя. Так, Украина получила 13 МиГ-29, системы противовоздушной обороны С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов семейства «Ми».
Ранее президент Словакии заявила, что страну освободила советская Красная армия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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