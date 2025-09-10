Долина: Убеждена, что Шаман победит на «Интервидении»

Певец, заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) сможет одержать победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом заявила певица, народная артистка РФ Лариса Долина.

Как отметила исполнительница, Шаман, появившись на сцене, «буквально взорвал страну». Долина считает, что творчество и голос певца ни с чем не сравнимы, он «очень сильный артист».

«Уверенно чувствует себя на сцене - и это подкупает. Я убеждена, что он победит на "Интервидении"», - рассказала певица в интервью ТАСС.

По словам Долиной, энергия Шамана заряжает людей, он темпераментный и эмоциональный, а зрители смотрят на артиста с восхищением и «слушают еще внимательнее».

Конкурс «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября. Шаман представит Россию на смотре, певец исполнит композицию «Прямо по сердцу», напоминает РЕН ТВ.

