Президент Словакии: Страну освободила советская Красная армия

Словакию главным образом освободила советская Красная армия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Зузану Чапутову.

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Об этом она сообщила во время выступления на мероприятиях по случаю Дня Победы. По ее словам, территорию страны и Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия.

День Победы над фашизмом в стране отмечался 8 мая.

Ранее посольство Украины в Германии заявило, что даты «1941-1945» - российская пропаганда.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Словакия

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