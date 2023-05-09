Президент Словакии: Страну освободила советская Красная армия

Об этом она сообщила во время выступления на мероприятиях по случаю Дня Победы. По ее словам, территорию страны и Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия.

День Победы над фашизмом в стране отмечался 8 мая.

Ранее посольство Украины в Германии заявило, что даты «1941-1945» - российская пропаганда.

