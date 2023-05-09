Президент Словакии: Страну освободила советская Красная армия
9 мая 202301:56
Словакию главным образом освободила советская Красная армия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Зузану Чапутову.
Об этом она сообщила во время выступления на мероприятиях по случаю Дня Победы. По ее словам, территорию страны и Восточной Европы освободила главным образом советская Красная армия.
День Победы над фашизмом в стране отмечался 8 мая.
Ранее посольство Украины в Германии заявило, что даты «1941-1945» - российская пропаганда.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru