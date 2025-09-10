СМИ: На актера Джеймса Макэвоя напали в баре Торонто
Неизвестный напал на актера Джеймса Макэвоя в баре в Торонто. Об этом сообщает телеканал СВС со ссылкой на источник в окружении звезды.
Шотландский актер приехал в Канаду для участия в местном кинофестивале. Известно, что Макэвой посетил бар неподалеку от места проведения смотра. Когда актер выходил из заведения, неизвестный без какой-либо причины ударил его кулаком.
О случившемся не стали заявлять в полицию, Макэвой серьезно не пострадал.
Ранее на американского актера Чарли Шина напала соседка, женщина попыталась задушить звезду в его доме в Лос-Анджелесе, пишет RT.
