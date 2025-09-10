Фон дер Ляйен предложила выделить Украине «репарационный кредит»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый «репарационный кредит» для Украины на базе доходов от замороженных активов России. Об этом она заявила на выступлении перед депутатами.

Фон дер Ляйен призвала срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Киева.

«Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут тронуты. И риск придется нести коллективно», - отметила глава ЕК.

По ее замыслу, Киев вернет кредит после того, как Москва «выплатит репарации». Средства призваны помочь украинской стороне «уже сегодня», при этом они будут иметь решающее значение для безопасности Киева в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ранее фон дер Ляйен призвала превратить Украину в «стального ежа», напоминает РЕН ТВ.

