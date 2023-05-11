СМИ: Украина может лишиться ключевого союзника в Европе
Украинские власти могут лишиться ближайшего союзника, сообщает The Spectator.
Не исключено, что это произойдет после выборов в Словакии в случае победы партии SMER, которая лидирует. Руководит партией бывший глава правительства страны Роберт Фицо, критикующий политику Запада по конфликту вокруг Украины.
По данным издания, большинство жителей страны разделяет его взгляды. Кроме того, как показывают опросы, половина словаков хочет, чтобы победила Россия.
Сегодня Словакия является важным транзитным и ремонтным пунктом для отправки вооружений западных стран на Украину, а также имеет политическое влияние в Европейском союзе в вопросах кризиса, связанного с избытком украинских сельскохозяйственных товаров.
Ранее президент Словакии заявила, что страну освободила советская Красная армия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru