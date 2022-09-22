Посол РФ в Эстонии посетил мемориал «Бронзовый солдат» в Таллине

Посол России в Эстонии возложил венок к подножию памятника Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине. Как сообщила пресс-служба посольства, Владимир Липаев и российские дипломаты посетили мемориал, известный как «Бронзовый солдат» в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии также приняли участие представители ветеранских организаций и общественности.

В сообщении посольства подчёркивается, что победа над фашистами в Эстонии унесла жизни десятков тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки исказить историю и стереть память о советских войнах-освободителях, которые спасли народы Европы от «коричневой чумы» в российской дипмиссии назвали безнравственными и достойными осуждения.