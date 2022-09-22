Посол РФ в Эстонии посетил мемориал «Бронзовый солдат» в Таллине
Посол России в Эстонии возложил венок к подножию памятника Воину-освободителю на военном кладбище в Таллине. Как сообщила пресс-служба посольства, Владимир Липаев и российские дипломаты посетили мемориал, известный как «Бронзовый солдат» в день 78-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. В церемонии также приняли участие представители ветеранских организаций и общественности.
В сообщении посольства подчёркивается, что победа над фашистами в Эстонии унесла жизни десятков тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки исказить историю и стереть память о советских войнах-освободителях, которые спасли народы Европы от «коричневой чумы» в российской дипмиссии назвали безнравственными и достойными осуждения.
Как пишет РИА Новости, Таллин был освобожден советскими войсками 22 сентября 1944 года в ходе наступательной операции войск Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота. Этот день в Эстонии также отмечается как «День сопротивления» сложившему в тот же день свои полномочия правительству страны.
Ранее глава Антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», заявил, что власти Эстонии не допускают выступлений в защиту одобрения русских памятников.
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