Эстония не станет давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Власти Эстонии не намерены давать убежище уклоняющимся от объявленной в РФ частичной мобилизации. Такое заявление сделала премьер-министр балтийской республики Кая Каллас, передает ТАСС.

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация затронет резервистов до 50 лет

По словам Каллас, все граждане несут ответственность за действия своих властей. Политик призвала всех уклоняющихся «выступить против войны».

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эстония
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