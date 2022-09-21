Эстония не станет давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

По словам Каллас, все граждане несут ответственность за действия своих властей. Политик призвала всех уклоняющихся «выступить против войны».



Президент России Владимир Путин в среду подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.



