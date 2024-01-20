Посол РФ: Планы Дании блокировать проход танкеров с российской нефтью незаконны

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин считает, что намерение датских властей блокировать движение танкеров с нефтью из России в местных проливах говорят о нарушении международного права, в связи с чем являются незаконными. Об этом сообщает РИА Новости.

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Российский посол полает, что Дания как крупная судоходная держава должна быть заинтересована в свободном прохождении судов, а также - в следовании нормам международного права. В этой связи он упомянул Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года.

«Международное право не позволяет блокировать проход судов, в том числе танкеров с российской нефтью, через Балтийские проливы, используемые для международного судоходства», — цитирует Барбина RT.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз (ЕС) поручит Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды транзитом без западной страховки. Ее отсутствие позволяет странам ЕС проверять суда, которые гипотетически представляют угрозу для окружающей среды, отмечает «Радиоточка НСН».

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Данию к соблюдению норм международного права.




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ФОТО: РИА Новости
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