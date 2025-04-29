США пригрозили выйти из мирного процесса по Украине при отсутствии прогресса
Соединенные Штаты намерены прекратить участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если не будет зафиксировано продвижения в сторону мирного соглашения. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, Вашингтон рассчитывает на достижение устойчивого и окончательного прекращения огня. Брюс подчеркнула, что стороны должны выработать конкретные предложения, способные сдвинуть ситуацию с мертвой точки.
Представитель Госдепа указала, что в случае отсутствия значимого прогресса США откажутся от роли посредника в мирных инициативах. По ее оценке, текущий этап конфликта требует решительных шагов от обеих сторон.
Вашингтон ранее неоднократно заявлял о поддержке дипломатических усилий, однако на фоне продолжающихся боевых действий призывает стороны перейти к содержательному диалогу, передает «Радиоточка НСН».
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