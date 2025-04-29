США пригрозили выйти из мирного процесса по Украине при отсутствии прогресса

Соединенные Штаты намерены прекратить участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если не будет зафиксировано продвижения в сторону мирного соглашения. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, Вашингтон рассчитывает на достижение устойчивого и окончательного прекращения огня. Брюс подчеркнула, что стороны должны выработать конкретные предложения, способные сдвинуть ситуацию с мертвой точки.