Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области
Украинское спецподразделение предприняло попытку провести войска ВСУ на территорию Белгородской области, однако понесло серьезные потери и было вынуждено отступить. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, бойцы Главного управления разведки Украины пытались выйти вперед с целью обеспечения продвижения основных сил, но наткнулись на организованное сопротивление и были ликвидированы. Аналогичные попытки, по словам Алаудинова, предпринимались и позже — в операции были задействованы диверсанты 130-го разведывательного батальона ВСУ, которые пытались провести на российскую территорию военнослужащих 225-го и 221-го полков.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о попытках украинских формирований прорваться вглубь Белгородской области через населенные пункты Демидовка и Поповка, примыкающие к Курской области. В Минобороны заявляли, что эти районы полностью зачищены от вражеских групп.
Алаудинов подчеркнул, что все диверсионные группы, включая бойцов 130-го разведбата, были уничтожены в ходе отражения нападений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru