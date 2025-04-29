Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области

Украинское спецподразделение предприняло попытку провести войска ВСУ на территорию Белгородской области, однако понесло серьезные потери и было вынуждено отступить. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, бойцы Главного управления разведки Украины пытались выйти вперед с целью обеспечения продвижения основных сил, но наткнулись на организованное сопротивление и были ликвидированы. Аналогичные попытки, по словам Алаудинова, предпринимались и позже — в операции были задействованы диверсанты 130-го разведывательного батальона ВСУ, которые пытались провести на российскую территорию военнослужащих 225-го и 221-го полков.