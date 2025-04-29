Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»
В НЦ «Россия» в рамках второго дня Открытого диалога состоялся панельный питчинг «Инвестиции в человека», где участники из разных стран представили эссе на темы развития человеческого капитала. В числе экспертов были представители научных и деловых кругов из Замбии, Франции, Бельгии и Беларуси.
Наиболее высокую оценку жюри получила работа студентки РГСУ Елизаветы Романовой о важности инклюзивной среды как фактора социального и экономического роста. Она подчеркнула, что доступная среда нужна не только людям с инвалидностью, но и пожилым, семьям с детьми и другим уязвимым категориям.
Другой участник, Якоб Пиннекер из Германии, отметил значимость привлечения в Россию квалифицированных иностранных специалистов, называя это прямой инвестицией в человеческий капитал. Он привел в пример опыт Нижегородской области, выступив за масштабирование такой практики на федеральный уровень.
Всего на Открытый диалог было подано 696 работ из 102 стран. В очной части в Москве приняли участие 101 автор и 24 эксперта из 48 стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области
- Российские инструкторы получили разговорники для подготовки военных КНДР
- Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»
- Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским
- Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке
- В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии
- Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной
- Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах
- Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция
- Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru