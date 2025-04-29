Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»

В НЦ «Россия» в рамках второго дня Открытого диалога состоялся панельный питчинг «Инвестиции в человека», где участники из разных стран представили эссе на темы развития человеческого капитала. В числе экспертов были представители научных и деловых кругов из Замбии, Франции, Бельгии и Беларуси.

Наиболее высокую оценку жюри получила работа студентки РГСУ Елизаветы Романовой о важности инклюзивной среды как фактора социального и экономического роста. Она подчеркнула, что доступная среда нужна не только людям с инвалидностью, но и пожилым, семьям с детьми и другим уязвимым категориям.

Участники Открытого диалога в НЦ «Россия» отметили растущую связь мировых экономик

Другой участник, Якоб Пиннекер из Германии, отметил значимость привлечения в Россию квалифицированных иностранных специалистов, называя это прямой инвестицией в человеческий капитал. Он привел в пример опыт Нижегородской области, выступив за масштабирование такой практики на федеральный уровень.

Всего на Открытый диалог было подано 696 работ из 102 стран. В очной части в Москве приняли участие 101 автор и 24 эксперта из 48 стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт Национальный центр Россия / Russia.ru
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