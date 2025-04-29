Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»

В НЦ «Россия» в рамках второго дня Открытого диалога состоялся панельный питчинг «Инвестиции в человека», где участники из разных стран представили эссе на темы развития человеческого капитала. В числе экспертов были представители научных и деловых кругов из Замбии, Франции, Бельгии и Беларуси.

Наиболее высокую оценку жюри получила работа студентки РГСУ Елизаветы Романовой о важности инклюзивной среды как фактора социального и экономического роста. Она подчеркнула, что доступная среда нужна не только людям с инвалидностью, но и пожилым, семьям с детьми и другим уязвимым категориям.