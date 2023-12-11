Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров

Отмечается, что обсуждение меры проходило в рамках согласования 12-го пакета санкций. Еврокомиссия планировала запретить продажу старых танкеров.

Инициативу не одобрили средиземноморские страны с сильными транспортными морскими компаниями. Они опасаются, что решение подорвет их конкурентоспособность.

Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекорда. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что СПГ отгружается в Бельгии и Франции, после чего его направляют в другие страны, пишет газета «Известия».

По данным Bloomberg, на фоне обвала мировых цен на энергоносители стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка цен в $60, передает «Радиоточка НСН».

