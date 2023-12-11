Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров
Страны Евросоюза не смогли прийти к согласию относительно запрета на продажу России танкеров, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что обсуждение меры проходило в рамках согласования 12-го пакета санкций. Еврокомиссия планировала запретить продажу старых танкеров.
Инициативу не одобрили средиземноморские страны с сильными транспортными морскими компаниями. Они опасаются, что решение подорвет их конкурентоспособность.
Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекорда. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что СПГ отгружается в Бельгии и Франции, после чего его направляют в другие страны, пишет газета «Известия».
По данным Bloomberg, на фоне обвала мировых цен на энергоносители стоимость российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка цен в $60, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров
- Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»
- Правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы
- Гинцбург: эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%
- Сокуров заявил о переносе премьеры новой версии фильма «Александра» в Петербурге
- «От Шакиры до Барби»: Google назвала главные запросы года
- Потушивших Вечный огонь подростков и их родителей депортируют из РФ
- ЦБ: инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы
- «Би-2» перезаписали два хита с использованием современных студийных возможностей
- Globo: президент Бразилии ответил Зеленскому отказом на предложение о встрече
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru