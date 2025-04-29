Российские инструкторы получили разговорники для подготовки военных КНДР

На российских военных полигонах, где проходят обучение военнослужащие КНДР, инструкторы получили специальные разговорники с базовыми командами на корейском языке. Об этом сообщил один из российских военнослужащих в репортаже журналистки Марины Ким, показанном на телеканале «Соловьев Live». В материалах представлены фразы, записанные кириллицей, в том числе команды «Стой!» и «Огонь!».

Отправка северокорейских подразделений в Россию была официально подтверждена Центральной военной комиссией КНДР 28 апреля. Ведомство уточнило, что участие в боевых действиях на территории России осуществляется в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.