Российские инструкторы получили разговорники для подготовки военных КНДР
На российских военных полигонах, где проходят обучение военнослужащие КНДР, инструкторы получили специальные разговорники с базовыми командами на корейском языке. Об этом сообщил один из российских военнослужащих в репортаже журналистки Марины Ким, показанном на телеканале «Соловьев Live». В материалах представлены фразы, записанные кириллицей, в том числе команды «Стой!» и «Огонь!».
Отправка северокорейских подразделений в Россию была официально подтверждена Центральной военной комиссией КНДР 28 апреля. Ведомство уточнило, что участие в боевых действиях на территории России осуществляется в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об участии северокорейских военных в разгроме украинских формирований в Курской области. Глава государства выразил признательность военнослужащим КНДР за доблестную службу, подчеркнув, что их вклад в защиту российских рубежей не будет забыт.
МИД России пояснил, что совместная операция была проведена на основании статьи 4 договора, предусматривающей взаимную военную помощь между Москвой и Пхеньяном, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области
- Российские инструкторы получили разговорники для подготовки военных КНДР
- Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»
- Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским
- Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке
- В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии
- Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной
- Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах
- Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция
- Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru