СМИ: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца

Глава правительства Великобритании Кир Стармер отказался звонить президенту России Владимиру Путину по примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает Sky News.

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«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — сказал Стармер. По его мнению, западные страны должны усилить поддержку Киева, особенно на фоне сообщений о якобы участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.

Ранее Шольц заявил, что его разговор с Путиным не дал никаких признаков изменения взглядов российского лидера на ситуацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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