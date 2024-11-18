СМИ: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца
Глава правительства Великобритании Кир Стармер отказался звонить президенту России Владимиру Путину по примеру канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает Sky News.
«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — сказал Стармер. По его мнению, западные страны должны усилить поддержку Киева, особенно на фоне сообщений о якобы участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.
Ранее Шольц заявил, что его разговор с Путиным не дал никаких признаков изменения взглядов российского лидера на ситуацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru