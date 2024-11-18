СМИ: Стармер отказался звонить Путину по примеру Шольца

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — сказал Стармер. По его мнению, западные страны должны усилить поддержку Киева, особенно на фоне сообщений о якобы участии военных КНДР в боевых действиях на стороне России.

Ранее Шольц заявил, что его разговор с Путиным не дал никаких признаков изменения взглядов российского лидера на ситуацию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

