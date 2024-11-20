СМИ: В Лондоне не стали комментировать данные о первом ударе Storm Shadow вглубь РФ
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что британские дальнобойные ракеты Storm Shadow якобы были впервые использованы Украиной для удара вглубь РФ, сообщила газета Guardian.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на западного чиновника, знакомого с ситуацией, сообщило, что Вооружённые силы Украины впервые за время конфликта использовали британские ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ.
По данным агентства, они были применены якобы из-за наличия военных из Северной Кореи в Курской области.
Ранее The Times также сообщало, что разрешение на использование британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по РФ дали США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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