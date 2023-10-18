Посол Палестины отозвал заявление о звонке Израиля в больницу «за час до взрыва»

Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям объявил об отзыве своего заявление о том, что израильская сторона сделала предупредительный звонок в больницу в секторе Газа «за час до взрыва», сообщает ТАСС.

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«Я отзываю свое предыдущее заявление», - сказал дипломат.

Он пояснил журналистам, что звонки в больницу поступали регулярно все предыдущие дни, но не в ночь инцидента.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что провели дополнительную проверку, результаты которой указывают, что ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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