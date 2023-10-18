Посол Палестины отозвал заявление о звонке Израиля в больницу «за час до взрыва»

«Я отзываю свое предыдущее заявление», - сказал дипломат.

Он пояснил журналистам, что звонки в больницу поступали регулярно все предыдущие дни, но не в ночь инцидента.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что провели дополнительную проверку, результаты которой указывают, что ответственность за удар по больнице в секторе Газа несёт группировка «Исламский джихад», а не израильские военные, сообщает RT.

