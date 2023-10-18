Захарова призвала Израиль доказать непричастность к удару по больнице в Газе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Израилю следует доказать свою непричастность к удару по больнице в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
В эфире радио Sputnik она указала, что для того, чтобы «снять с себя ответственность», израильская сторона не должна ограничиваться «комментариями в СМИ и в соцсетях».
«Будьте добры, предоставьте спутниковые снимки, и неплохо, если бы это сделали американские партнёры, которые свидетельствовали бы о всей той географии полётов, со всеми подробностями, которые имелись на этот момент», - подчеркнула Захарова.
По её словам, подобные действия станут «важным шагом для оправдания самих себя».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильской армии к удару по больнице в секторе Газа. По его словам, это сделали «варварские террористы», сообщает RT.
Палестинская группировка «Исламский джихад», в свою очередь, опровергла заявления Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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