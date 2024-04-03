Посол Израиля заявила, что в заложниках у ХАМАС находятся еще трое граждан РФ
Три человека с гражданством России находятся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Как сообщает ТАСС, об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин..
По её словам, это лица с двойным гражданством, в том числе российский, которые в списках погибших не значатся.
«Нам известно, что их нет в списках погибших», - сказала посол.
Ранее в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения о прекращении огня в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru