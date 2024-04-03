Посол Израиля заявила, что в заложниках у ХАМАС находятся еще трое граждан РФ

По её словам, это лица с двойным гражданством, в том числе российский, которые в списках погибших не значатся.

«Нам известно, что их нет в списках погибших», - сказала посол.

Ранее в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что движение ХАМАС отвергло все компромиссные предложения о прекращении огня в обмен на освобождение заложников и вернулось к неприемлемым требованиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».