Полиция Израиля задержала сестру лидера ХАМАС
Полиция Израиля задержала сестру руководителя политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. Ей вменяют контакты с боевиками группировки и поддержку террористической деятельности, информирует The Times of Israel.
Как уточняет издание, операцию по задержанию 57-летней Зебы Абдель Салем Хании полиция провела совместно с общей службой безопасности Израиля «Шин-Бет». В жилище подозреваемой найдены документы, средства связи и иные улики, которые свидетельствуют о том, что она имеет отношение к серьезным нарушениям в области безопасности.
Суд в южноизраильском городе Беэр-Шева рассмотрит в понедельник вопрос об аресте сестры одного из лидеров ХАМАС. Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания возглавляет политбюро группировки с 2017 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хания - долларовый миллиардер.
У Хании три сестры, все они проживают в городе Тель-Шева в Израиле, а их дети служили в Армии обороны еврейского государства.
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