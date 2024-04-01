Полиция Израиля задержала сестру лидера ХАМАС

Суд в южноизраильском городе Беэр-Шева рассмотрит в понедельник вопрос об аресте сестры одного из лидеров ХАМАС. Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания возглавляет политбюро группировки с 2017 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хания - долларовый миллиардер.

У Хании три сестры, все они проживают в городе Тель-Шева в Израиле, а их дети служили в Армии обороны еврейского государства.

