Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий

Дипломат ответил отрицательно на соответствующий вопрос.

«Чтобы быть очень понятным, чтобы не было интерпретаций», — добавил Бен Цви.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которая включает в том числе призыв к немедленному прекращению огня и перемирию. Израиль отверг «отвратительный призыв» ГА и заявил о намерении «уничтожить» палестинское движение ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

