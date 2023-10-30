Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий

Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий. Об этом заявил посол ближневосточной страны в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня

Дипломат ответил отрицательно на соответствующий вопрос.

«Чтобы быть очень понятным, чтобы не было интерпретаций», — добавил Бен Цви.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которая включает в том числе призыв к немедленному прекращению огня и перемирию. Израиль отверг «отвратительный призыв» ГА и заявил о намерении «уничтожить» палестинское движение ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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