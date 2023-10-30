Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий
Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий. Об этом заявил посол ближневосточной страны в России Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
«Чтобы быть очень понятным, чтобы не было интерпретаций», — добавил Бен Цви.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которая включает в том числе призыв к немедленному прекращению огня и перемирию. Израиль отверг «отвратительный призыв» ГА и заявил о намерении «уничтожить» палестинское движение ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мать похищенной членами ХАМАС немки Шани Лук заявила о гибели девушки
- СМИ: Армия Израиля применила токсичный газ при попытке проникнуть в сектор Газа
- Посол: Израиль не рассматривает вариант прекращения боевых действий
- «Ведомости»: «Газпром» может купить долю в Aurus
- Три украинских дрона-камикадзе посадили с помощью РЭБ в Курской области
- Франция депортирует 39 россиян, подозреваемых в приверженности радикальному исламу
- Карелия стала самым популярным регионом России для экотуризма
- Азаров назвал решение США условием для визита Зеленского в Москву
- Глава Минобороны Германии призвал готовиться к возможной войне в Европе
- В Севастополе задержан россиянин, передавший ВСУ данные о защитных сооружениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru