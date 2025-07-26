Минобороны: ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ также освободили Малиевку в Днепропетровской области. В министерстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны объявили о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВоенныеМинобороны РФДНР

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