Минобороны: ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
26 июля 202512:29
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ также освободили Малиевку в Днепропетровской области. В министерстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
Ранее в Минобороны объявили о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru