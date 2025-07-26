Минобороны: ВС РФ освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области

Кроме того, по данным ведомства, ВС РФ также освободили Малиевку в Днепропетровской области. В министерстве уточнили, что в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Минобороны объявили о взятии под контроль поселка Варачино в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



