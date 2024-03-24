Посол Антонов: США не уведомляли посольство России о терактах

8 марта американское посольство в России заявило, что отслеживает сообщения о планах «экстремистов» атаковать крупные скопления людей в Москве, включая концерты. После теракта в «Крокус Сити Холл» администрации США сообщили, что Вашингтон в марте получил данные о подготовке террористической атаки в Москве, и поделился ими с российскими властями.

Ранее Антонов заявил, что нельзя спешить с выводами о якобы причастности террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) к теракту в «Крокус сити холле», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

