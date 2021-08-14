Антонов: США во всем винят Россию

Слова дипломата приводятся на официальной странице дипмиссии в Facebook. Посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, в котором Россию обвинили в дезинформации о коронавирусной инфекции. По мнению Антонова, США пытаются «отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах Америки».

«Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», — отметил посол.

Антонов подчеркнул, что авторы обвинений в адрес РФ «не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы», нацеленные на поддержание в обществе «высокого градуса русофобии».

Диплома добавил, что Москва не изменяет принципам невмешательства во внутренние дела других государств и готова сотрудничать с США «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».

