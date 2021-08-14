Антонов: США во всем винят Россию
Обвинения США в адрес России о вмешательстве Москвы в дела Вашингтона не прекращаются, хотя доказательств этому по-прежнему нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Слова дипломата приводятся на официальной странице дипмиссии в Facebook. Посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, в котором Россию обвинили в дезинформации о коронавирусной инфекции. По мнению Антонова, США пытаются «отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах Америки».
«Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», — отметил посол.
Антонов подчеркнул, что авторы обвинений в адрес РФ «не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы», нацеленные на поддержание в обществе «высокого градуса русофобии».
Диплома добавил, что Москва не изменяет принципам невмешательства во внутренние дела других государств и готова сотрудничать с США «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 277 / сут.
Умерли
169 тыс.+815 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+19 368 / сут.
- СМИ: На американском острове зафиксировали вспышку COVID-19 из-за вечеринки Обамы
- Антонов: США во всем винят Россию
- Центр «Вектор»: В России не отмечено связанных с вакциной «ЭпиВакКорона» смертей
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин
- Вице-спикеру Сената Польши отказали во въезде в Россию
- В России могут изменить билеты на теоретическом экзамене на права
- На Камчатке нашли тела трех погибших при крушении Ми-8
- Эксперт назвал способы придумать надежный банковский пароль
- Иммунолог предупредил о росте летальности коронавируса из-за мутаций
- Канада выразила готовность принять 20 тысяч афганских беженцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru