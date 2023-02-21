Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года
Совет Европейского союза утвердил продление санкций в отношении Москвы, говорится в официальном журнале ЕС.
Ограничения будут действовать минимум до 24 февраля 2024 года «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты приступили к разработке санкций в отношении РФ в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. По ее словам, разведывательные данные о положении российских войск США начали публиковать еще год назад.
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