Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года

Совет Европейского союза утвердил продление санкций в отношении Москвы, говорится в официальном журнале ЕС.

Джо Байден анонсировал новые санкции против России

Ограничения будут действовать минимум до 24 февраля 2024 года «с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты приступили к разработке санкций в отношении РФ в связи с украинским кризисом в декабре 2021 года. По ее словам, разведывательные данные о положении российских войск США начали публиковать еще год назад.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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