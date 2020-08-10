Тихановская оспорила итоги выборов президента Белоруссии

Жалобу в центральную избирательную комиссию Белоруссии подала кандидат в президенты страны Светлана Тихановская.

Как передает ТАСС, политика потребовала признать недействительными обнародованные ранее результаты голосования, согласно которым действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко поддержали 80,2% избирателей, Тихановскую - 9,9%.

Также оппозиционный кандидат заявила о необходимости провести повторный подсчёт голосов или повторное голосование на некоторых участках.

Ранее штаб Светланы Тихановской заявил, что не признает официальные итоги голосования на выборах президента Белоруссии, обнародованные ЦИК республики.

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Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
ТЕГИ:ЦИКБелоруссияВыборы ПрезидентаОппозиция
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