После дезинфекции Diamond Princess отправится в новый круиз

Напомним, больше половины случаев заболевания COVID-19 за пределами Китая связаны именно с этим морским судном. По последним данным, речь идет о 634 зараженных пассажирах, а также двух случаях летального исхода. Всего на круизном лайнере находились 3,7 тысячи человек, в том числе, 24 наших соотечественника. В четверг стало известно, что коронавирус нового типа выявлен ещё у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess. В посольстве РФ в Японии сообщили, что их в ближайшее время доставят в больницу. До этого стало известно об инфицированной супружеской паре из России, они уже госпитализированы.

Двухнедельный карантин из-за коронавируса закончился на Diamond Princess в минувшую среду, 19 февраля. Покидать борт разрешается только тем, у кого не обнаружено симптомов COVID-19.

