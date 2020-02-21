После дезинфекции Diamond Princess отправится в новый круиз
Лайнер Diamond Princess, на борту которого была зафиксирована вспышка коронавируса, возобновит круизы 29 апреля. Как пишет The Wall Street Journal, это произойдёт после прохождения санитарной обработки судна. После неё лайнер ещё какое-то время будет находится в сухом доке.
Напомним, больше половины случаев заболевания COVID-19 за пределами Китая связаны именно с этим морским судном. По последним данным, речь идет о 634 зараженных пассажирах, а также двух случаях летального исхода. Всего на круизном лайнере находились 3,7 тысячи человек, в том числе, 24 наших соотечественника. В четверг стало известно, что коронавирус нового типа выявлен ещё у двух россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess. В посольстве РФ в Японии сообщили, что их в ближайшее время доставят в больницу. До этого стало известно об инфицированной супружеской паре из России, они уже госпитализированы.
Двухнедельный карантин из-за коронавируса закончился на Diamond Princess в минувшую среду, 19 февраля. Покидать борт разрешается только тем, у кого не обнаружено симптомов COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Турчинов рассказал, почему Украина не стала воевать с Россией
- Певица Валерия идет в политику и создает партию
- Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
- Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
- Страхи россиян из-за ухода Путина приведут их на голосование по поправкам в Конституции