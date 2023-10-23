«Послание врагам»: Израиль и США угрожают всем «желающим» вмешаться в войну в Газе
Израиль продолжает атаковать сектор Газа и готовится к новому этапу операции, США готовы «действовать», если вмешаются «лишние» игроки.
Конфликт на Ближнем Востоке не затихает, Израиль продолжает атаковать сектор Газа и готовится к новому этапу операции, США грозят «третьим» странам, советуя им не вмешиваться. Под «вопросом» дальнейшие шаги со стороны Ирана и ливанской «Хезболлы».
Накануне израильские ВВС нанесли ракетные удары по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Дамаска и Алеппо, что вновь вывело их из строя.
Министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат предупредил о возможности нанесения удара по Ирану, если в конфликт вокруг сектора Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла».
«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа - с вами поступят так же, если вы нападете на нас», - сказал Баркат.
Похожее заявление ранее сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается в конфликт.
Он также заявил, что пока неясно, собирается ли группировка "Хезболла" начинать полномасштабную войну против его страны.
«Сейчас не могу вам сказать, решит ли "Хезболла" присоединиться к войне», - сказал он, обращаясь к бойцам военного спецназа.
До этого глава израильского Минобороны Йоав Галлант сообщал, что, по его данным, движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля.
США «ЗАЩИЩАЮТСЯ»
Со своей стороны, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что армия Соединенных Штатов готова действовать, если в конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС вмешаются новые участники.
«У нас есть право защищаться, и мы без колебаний будем делать это в случае необходимости», - отметил он.
По информации Bloomberg, США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа.
Днем ранее Израиль нанес удар по рынку Нусейрат в секторе Газа, сообщает МВД Палестины. По данным ведомства, в результате инцидента есть погибшие и раненые.
Очевидцы публикуют соцсетях, предположительно, кадры с места обстрела рынка в секторе Газа. На видеороликах видны разрушенные и полыхающие здания.
При этом США и Евросоюз оказывают давление на Израиль и просят его отложить начало наземной операции в секторе Газа, утверждает Bloomberg.
По данным агентства, западные страны просят Израиль отложить начало операции из-за большого числа заложников у палестинского движения ХАМАС. США и ЕС надеются выиграть время для переговоров по их освобождению.
Наземная операция Израиля в секторе Газа займет не меньше года. Об этом НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
«Скорее всего, она начнется в ближайшие дни и, полагаю, продлится как минимум год. Нужно войти на вражескую территорию, зачистить ее, освободить беженцев, обеспечить жизнедеятельность мирного населения, которое будет проживать на взятых территориях. Самое же основное и серьезное — бои с боевиками ХАМАС, которые будут оказывать сопротивление», — сказал Ципис.
Эксперт также предположил, в каком случае военная операция Израиля может быть отменена.
«Это произойдет только в том случае, если ХАМАС пойдет на переговоры и отдаст Израилю всех заложников, пленных и тела погибших. Я очень сомневаюсь, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшее время», — добавил собеседник НСН.
РОССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
По данным СМИ, ранее лидер либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтманн заявил, что «Москва заплатит по счетам» после завершения конфликта на Ближнем Востоке за то, что якобы поддерживает «геноцид евреев».
Эмоциональные заявления израильских политиков в отношении России чреваты негативными последствиями, предупредил в интервью НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Я бы рекомендовал представителям "Ликуда" и политическим деятелям из других израильских партий быть аккуратнее в выражении эмоций. Зашкаливают эмоции, которые приводят потом к негативным последствиям для престижа государства Израиль. В том, что развязно говорит этот человек, нет ни толики правды, но есть элементы краснобайства (пустого красноречия – прим. НСН). Нельзя шутить вещами, которые эмоционально воздействуют на российское общественное мнение, поэтому внимательно следите за языком», - сказал Карасин.
Он также объяснил, какую позицию занимает Москва в отношении палестино-израильского конфликта.
«Мы выступаем за немедленное прекращение кровопролития и совместный поиск под эгидой Совета безопасности ООН мирного решения сложившейся проблемы. Грубо говоря, в этом заключается суть нашей позиции», - заключил собеседник НСН.
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