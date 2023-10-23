«Послание врагам»: Израиль и США угрожают всем «желающим» вмешаться в войну в Газе

Конфликт на Ближнем Востоке не затихает, Израиль продолжает атаковать сектор Газа и готовится к новому этапу операции, США грозят «третьим» странам, советуя им не вмешиваться. Под «вопросом» дальнейшие шаги со стороны Ирана и ливанской «Хезболлы».

Накануне израильские ВВС нанесли ракетные удары по взлетно-посадочным полосам международных аэропортов Дамаска и Алеппо, что вновь вывело их из строя.

Министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат предупредил о возможности нанесения удара по Ирану, если в конфликт вокруг сектора Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла».

«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа - с вами поступят так же, если вы нападете на нас», - сказал Баркат.

Похожее заявление ранее сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается в конфликт.

Он также заявил, что пока неясно, собирается ли группировка "Хезболла" начинать полномасштабную войну против его страны.

«Сейчас не могу вам сказать, решит ли "Хезболла" присоединиться к войне», - сказал он, обращаясь к бойцам военного спецназа.