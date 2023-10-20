«Не меньше года»: В Израиле готовятся к наземной операции в секторе Газа
Перемирия между Израилем и Палестиной ожидать не стоит, сказал НСН израильский политолог Саймон Ципис.
Наземная операция Израиля в секторе Газа займет не меньше года. Об этом НСН заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видеозапись, на которой он запечатлен в окружении израильских военнослужащих, и подписал ее: «Мы с воинами, и мы готовы». Глава правительства пояснил, что в ближайшее время военным могут отдать приказ войти в сектор Газа. Ципис уточнил, когда начнется наземная операция и сколько она продлится.
«Скорее всего, она начнется в ближайшие дни и, полагаю, продлится как минимум год. Нужно войти на вражескую территорию, зачистить ее, освободить беженцев, обеспечить жизнедеятельность мирного населения, которое будет проживать на взятых территориях. Самое же основное и серьезное — бои с боевиками ХАМАС, которые будут оказывать сопротивление», — сказал Ципис.
Он пояснил, почему наземная операция была уже дважды отложена Израилем.
«Главная причина отсрочки операции заключается в том, что она крайне тяжела, ее нужно очень тщательно распланировать. Это то, чем занимается сейчас Генштаб Израиля. Есть несколько факторов, которые осложняют ее проведение. Во-первых, это густонаселенная местность. Во-вторых, использование ХАМАС мирных жителей в качестве живого щита. В-третьих, Израиль пытается свести к минимуму гибель заложников и пленных и освободить их. В-четвертых, придется воевать с боевиками, которые, видимо, находятся в том числе и под землей, в подземных тоннелях, складах и подвалах, которые они выкопали за эти годы. Подвалы эти были обнаружены Израилем в 2014 году, была проведена операция по их уничтожению, однако ликвидированы были только те тоннели, которые вели на территорию Израиля. О тоннелях, которые находятся на территории сектора Газа, мы либо очень мало знаем, либо они не уничтожены», — отметил он.
Эксперт также предположил, в каком случае военная операция Израиля может быть отменена.
«Это произойдет только в том случае, если ХАМАС пойдет на переговоры и отдаст Израилю всех заложников, пленных и тела погибших. Я очень сомневаюсь, что это произойдет, по крайней мере, в ближайшее время», — добавил собеседник НСН.
Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что все государства должны требовать открытия гуманитарного коридора в сектор Газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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