«Следите за языком!»: Карасин предостерег израильских политиков от краснобайства

«Я бы рекомендовал представителям "Ликуда" и политическим деятелям из других израильских партий быть аккуратнее в выражении эмоций. Зашкаливают эмоции, которые приводят потом к негативным последствиям для престижа государства Израиль. В том, что развязно говорит этот человек, нет ни толики правды, но есть элементы краснобайства (пустого красноречия – прим. НСН). Нельзя шутить вещами, которые эмоционально воздействуют на российское общественное мнение, поэтому внимательно следите за языком», - сказал Карасин.

Он также объяснил, какую позицию занимает Москва в отношении палестино-израильского конфликта.

«Мы выступаем за немедленное прекращение кровопролития и совместный поиск под эгидой Совета безопасности ООН мирного решения сложившейся проблемы. Грубо говоря, в этом заключается суть нашей позиции», - заключил собеседник НСН.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что наземная операция Израиля в секторе Газа займет не меньше года.



