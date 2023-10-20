«Следите за языком!»: Карасин предостерег израильских политиков от краснобайства
У израильских политических деятелей зашкаливают эмоции, при этом в обвинениях России нет ни толики правды, сказал в эфире НСН Григорий Карасин.
Эмоциональные заявления израильских политиков в отношении России чреваты негативными последствиями, предупредил в интервью НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По данным СМИ, лидер либерального крыла правящей партии Израиля «Ликуд» Амир Вейтманн заявил, что «Москва заплатит по счетам» после завершения конфликта на Ближнем Востоке за то, что якобы поддерживает «геноцид евреев».
«Я бы рекомендовал представителям "Ликуда" и политическим деятелям из других израильских партий быть аккуратнее в выражении эмоций. Зашкаливают эмоции, которые приводят потом к негативным последствиям для престижа государства Израиль. В том, что развязно говорит этот человек, нет ни толики правды, но есть элементы краснобайства (пустого красноречия – прим. НСН). Нельзя шутить вещами, которые эмоционально воздействуют на российское общественное мнение, поэтому внимательно следите за языком», - сказал Карасин.
Он также объяснил, какую позицию занимает Москва в отношении палестино-израильского конфликта.
«Мы выступаем за немедленное прекращение кровопролития и совместный поиск под эгидой Совета безопасности ООН мирного решения сложившейся проблемы. Грубо говоря, в этом заключается суть нашей позиции», - заключил собеседник НСН.
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что наземная операция Израиля в секторе Газа займет не меньше года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Развожаев сообщил о сбитой над морем в Севастополе ракете
- США из-за Пакистана ввели санкции против трех китайских компаний
- Новак поручил снизить цены на топливо до уровня инфляции 2023 года
- Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
- Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца
- Умерла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова
- Собянин: В Москве разработали уникальную систему для атомного ледокола «Якутия»
- Елена Проклова заявила, что не смотрела многие свои фильмы
- Новак: в России могут запретить экспорт керосина
- Адвокат Жорин похвалил оформивших развод рэпера Гуфа и Юлию Королеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru