Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии после падения на ее территории ракеты

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после падения украинской ракеты на территории республики. Об этом сообщает БелТА. Отмечается, что дипломату заявили решительный протест в связи с инцидентом с ракетой.

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Ранее в четверг, 29 декабря, сообщалось, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Спустя некоторое время Минобороны страны заявило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО.

Украина начала проводить в Белоруссии разведку боем, в результате чего на территорию страны упала украинская ракета комплекса С-300, в дальнейшем Минск может оказаться втянут в конфликт Киева и Москвы, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант в разговоре с НСН.

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